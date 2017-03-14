Україна і США підписала угоди про надання 123 млн дол. допомоги на впровадження реформ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів від імені Уряду України підписав угоди з Урядом США про надання додаткових 123 млн дол. технічної допомоги на впровадження реформ в Україні, передає УНН з посиланням на прес-центр Уряду.
Зазначають, що підписання двох документів спрямоване на збільшення обсягів міжнародної технічної допомоги з боку Уряду США на загальну суму понад 54 млн доларів США. Таким чином, загальний обсяг допомоги в рамках цих Угод становитиме понад 123 млн доларів США.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П.Порошенко: ЗВТ з Канадою стане важливим сигналом для потенційних інвесторів
“Важливість цієї допомоги також у тому, що вона спрямована у ключові напрямки реформ, які проводить Україна: підвищення фіскальної прозорості в енергетичному секторі, функціонування незалежної та прозорої системи правосуддя; прозорість та підзвітність сфери державного управління та послуг; розвиток сільськогосподарського виробництва,” — підкреслив С.Кубів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: О.Данилюк розповів про складові нового меморандуму з МВФ
М.Йованович підкреслила, що, крім фінансової підтримки, Угода також свідчить про потужне партнерство між Україною та США.
“Співпраця з Україною має не лише фінансовий характер, бо вказує на готовність співпраці задля підтримки демократії, стабільного процвітання України, які ґрунтуються на фундаментальних європейських цінностях. Додаткова технічна підтримка допоможе Україні здійснити важливі кроки до зміцнення добробуту України, на який вона заслуговує,” — зазначила посол.