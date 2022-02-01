Україна днями підпише угоду про вільну торгівлю з Туреччиною – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Найближчими днями Україна готується підписати угоду про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Ради, передає кореспондент УНН.
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Президент зазначив, що минулого тижня провів перемовини з 80 представниками іноземних держав та міжнародних організацій. Вони єдині щодо підтримки України.
Цього тижня Київ приймає прем'єр-міністра Великої Британії, Польщі, Нідерландів, президента Туреччини, повідомив він.
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"Ми забезпечуємо для нашої держави гарантії фінансової стійкості, готуємось надати потужний економічний сигнал – підписати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною вже впродовж цих двох днів. Наша група працює, я впевнений, що ми про все домовимось", - сказав він.
Нагадаємо
Україна та Туреччина почали обговорювати можливість створення ЗВТ з 2007 року і планувала завершити роботу щодо підписання угоди про вільну торгівлю ще у 2018 році.
21 січня 2019 року угоду про вільну торгівлю підписали Україна та Ізраїль.