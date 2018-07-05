Україна готова обміняти ще 13 осіб на "бранців Кремля"

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Серед тих, кого хотіла відвідати в Україні російський омбудсмен Тетяна Москалькова, 13 мали російське або подвійне громадянство. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.

"В списку громадян, яких хотіла відвідати пані Москалькова (омбудсмен РФ – ред.) ще були наступні особи – Вишинський, Галичий, Джимієв, Житкіх, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осмінін, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаєв і Юревич, які визнали, що мають або російське, або подвійне громадянство. По суті зізналися у роботі на країну агресора", - повідомила І.Геращенко.

Вона додала, що українська сторона готова цих 13 осіб передати у РФ "за для звільнення українських політв’язнів".

"Тому сьогодні я надішлю офіційного листа на представника РФ у тристоронній контактній групі Гризлова з посиланням на лист Москалькової, що ми готові розглядати цих громадян, як таких, що ми можемо передати для звільнення українців", - резюмувала І.Геращенко.

Нагадаємо, раніше Москалькова заявила, що українського омбудсмена Людмилу Денісову не пускають до громадянина України Олега Сенцова через те, що у нього є громадянство РФ.

Як повідомляв УНН, Федеральна служба виконання покарань Росії визнає, що політв’язень Олег Сенцов є громадянином України. Громадянство засудженого за сфабрикованим звинуваченням режисера зазначено в довідці, яку управління ФСВП по Ямало-Ненецькому округу видало консульству України в Єкатеринбурзі в січні цього року.

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