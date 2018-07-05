Украина готова обменять еще 13 человек на "пленников Кремля"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Среди тех, кого хотела посетить в Украине российский омбудсмен Татьяна Москалькова, 13 имели российское или двойное гражданство. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"В списке граждан, которых хотела посетить госпожа Москалькова (омбудсмен РФ - ред.) еще были следующие лица - Вышинский, Галич, Джимиев, Житка, Камалов, Марчуков, Мехальчевський, Осминин, Сатаров, Синичак, Суханов, Шибаев и Юревич, которые признали, что имеют или российское, или двойное гражданство. По сути признались в работе на страну агрессора", - сообщила И. Геращенко.
Она добавила, что украинская сторона готова этих 13 человек передать в РФ "за для освобождения украинских политзаключенных".
"Поэтому сегодня я отправлю официальное письмо на представителя РФ в трехсторонней контактной группе Грызлова со ссылкой на письмо Москальковой, что мы готовы рассматривать этих граждан как таковых, которых мы можем передать для освобождения украинцев", - резюмировала И.Геращенко.
Напомним, ранее Москалькова заявила, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пускают к гражданину Украины Олегу Сенцову из-за того, что у него есть гражданство РФ.
Как сообщал УНН, Федеральная служба исполнения наказаний России признает, что политзаключенный Олег Сенцов является гражданином Украины. Гражданство осужденного по сфабрикованному обвинению режиссера указано в справке, которую управление ФСИН по Ямало-Ненецком округа выдало консульству Украины в Екатеринбурге в январе этого года.