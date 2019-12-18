Україна експортувала до РФ товарів на 2,7 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У січні-жовтні 2019 року Україна експортувала до Росії товарів на 2 млрд 734 млн дол. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
Імпорт товарів з РФ протягом звітного періоду становив 5 млрд 895 млн дол. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі Україна-РФ становило 3 млрд 161 млн дол.
Конкретної структури закупівель з РФ Держстатистики не вказує.
Нагадаємо, у травні 2018 року Україна оприлюднила оновлені списки компаній, на які поширюються антиросійські економічні санкції. Так, під обмежувальні заходи РНБО потрапили 1748 фізичних і 756 юридичних осіб.
Мета санкцій - заборонити бізнесу з російським корінням працювати в Україні, проте іноді вони стосуються і тих компаній, які працюють за межами нашої країни, але допомагають українським виробникам поставляти свій товар на російську територію.
Так, наприклад, серед підсанкційних компаній є російські та білоруські фірми-посередники ТОВ "Мир Пива" з реєстрацією у Мінську і ТОВ "Белтрейд" (Смоленськ, Росія).
За даними Зарічного райсуду міста Суми, через ТОВ "Мир Пива" продукція українського виробника ТОВ "Снек Експорт" (снеки) поставлялася на територію РФ і ОРДЛО.
А згідно з інформацією, оприлюдненою журналістом Денисом Казанським, від ТОВ "Мир Пива" українські снеки відправлялися саме на ТОВ "Белтрейд".
Відзначимо, що ТОВ "Снек Експорт" належить батькові народного депутата ВРУ VIII скликання Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.
Додамо, що в СБУ зараз продовжують розслідувати факти продажу снеків ТОВ "Снек Експорт" на окупованих територіях, у тому числі і Криму.
Паралельно з цим, СБУ розслідує кримінальне провадження за фактом можливого скоєння державної зради екснардепом Сергієм Рибалкою.