Украина экспортировала в РФ товаров на 2,7 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В январе-октябре 2019 года Украина экспортировала в Россию товаров на 2 млрд 734 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
Импорт товаров из РФ в течение отчетного периода составил 5 млрд 895 млн долл. Отрицательное сальдо внешней торговли Украина-РФ составило 3 млрд 161 млн долл.
Конкретной структуры закупок с РФ Госстатистики не указывает.
Напомним, в мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц.
Цель санкций - запретить бизнесу с российскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российскую территорию.
Так, например, среди подсанкционных компаний есть российские и белорусские фирмы-посредники ООО "Мир Пива" с регистрацией в Минске и ООО "Белтрейд" (Смоленск, Россия).
По данным Заречного райсуда города Сумы, через ООО "Мир Пива" продукция украинского производителя ООО "Снэк Экспорт" (снеки) поставлялась на территорию РФ и ОРДЛО.
А согласно информации, обнародованной журналистом Денисом Казанским, от ООО "Мир Пива" украинские снеки отправлялись именно на ООО "Белтрейд".
Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата ВРУ VIII созыва Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.
Добавим, что в СБУ сейчас продолжают расследовать факты продажи снеков ООО "Снэк Экспорт" на оккупированных территориях, в том числе и Крыма.
Параллельно с этим, СБУ расследует уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены экс-нардепом Сергеем Рыбалкой.