Україна довела запаси газу у ПСГ до 24 млрд куб. м

За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 111,19 млн куб. м газу.

З ПСГ України протягом доби газ не відбирався.

При цьому в даних за 16 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 42,05 млн куб. м газу, з Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, ціна на газ для населення у липні зросла на 7% у порівнянні з місяцем раніше.