Україна додатково закупить 1,2 мільйона тестів для діагностики на COVID-19

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров’я 1,2 мільйона ПЛР-тестів для діагностики коронавірусної інфекції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

“У рамках нової угоди МОЗ та UNICEF Україна закупить 1,2 мільйона ПЛР-тестів для діагностики коронавірусної інфекції. Відповідну угоду між Міністерством охорони здоров’я України та UNICEF було підписано в рамках проекту зі Світовим банком “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що разом з аналогічною кількістю (1,2 млн) наборів для автоматичної екстракції вірусної РНК, що закуповуються поліпшується можливість тестування хворих з підозрою на COVID-19 у лабораторних центрах всіх регіонів України.

Нагадаємо, до кінця року в Україні планують вийти на показник проведення понад 70 тисяч ПЛР-тестів щодня для діагностики хворих на COVID-19.

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