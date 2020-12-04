Голова МОЗ: до кінця року ми вийдемо на 70 тис. ПЛР-тестів щодня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. До кінця року в Україні планують вийти на показник проведення понад 70 тисяч ПЛР-тестів щодня для діагностики хворих на COVID-19. Про це під час години запитань до уряду у ВР сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Ми вийшли на заплановане збільшення кількості ПЛР-тестувань майже до 50 тисяч на добу… МОЗ продовжує збільшувати кількість тестувань. До кінця року ми вийдемо на показник понад 70 тисяч ПЛР-тестів щодня”, - сказав міністр.
Також, з його слів, МОЗ запровадив використання нових експрес-тестів на антиген для виявлення COVID-19.
Уже виділені кошти та почались перші поставки. Це дозволить робити ще 1 млн тестів на місяць.