Голова МОЗ: до кінця року ми вийдемо на 70 тис. ПЛР-тестів щодня

“Ми вийшли на заплановане збільшення кількості ПЛР-тестувань майже до 50 тисяч на добу… МОЗ продовжує збільшувати кількість тестувань. До кінця року ми вийдемо на показник понад 70 тисяч ПЛР-тестів щодня”, - сказав міністр.

Також, з його слів, МОЗ запровадив використання нових експрес-тестів на антиген для виявлення COVID-19.

Уже виділені кошти та почались перші поставки. Це дозволить робити ще 1 млн тестів на місяць.