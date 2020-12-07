Украина дополнительно закупит 1,2 миллиона тестов для диагностики на COVID-19

“В рамках нового соглашения МЗ и UNICEF Украина закупит 1,2 миллиона ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции. Соответствующее соглашение между Министерством здравоохранения Украины и UNICEF было подписано в рамках проекта со Всемирным банком “Улучшение здравоохранения на службе у людей”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что вместе с аналогичным количеством (1,2 млн) наборов для автоматической экстракции вирусной РНК, закупаемых улучшается возможность тестирования больных с подозрением на COVID-19 в лабораторных центрах всех регионов Украины.

Напомним, до конца года в Украине планируют выйти на показатель проведения более 70 тысяч ПЦР-тестов ежедневно для диагностики больных COVID-19.