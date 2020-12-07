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Украина дополнительно закупит 1,2 миллиона тестов для диагностики на COVID-19

Украина дополнительно закупит 1,2 миллиона тестов для диагностики на COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11241 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министерство здравоохранения 1,2 миллиона ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

“В рамках нового соглашения МЗ и UNICEF Украина закупит 1,2 миллиона ПЦР-тестов для диагностики коронавирусной инфекции. Соответствующее соглашение между Министерством здравоохранения Украины и UNICEF было подписано в рамках проекта со Всемирным банком “Улучшение здравоохранения на службе у людей”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что вместе с аналогичным количеством (1,2 млн) наборов для автоматической экстракции вирусной РНК, закупаемых улучшается возможность тестирования больных с подозрением на COVID-19 в лабораторных центрах всех регионов Украины.

Напомним, до конца года в Украине планируют выйти на показатель проведения более 70 тысяч ПЦР-тестов ежедневно для диагностики больных COVID-19.

Украинские Национальные Новости

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