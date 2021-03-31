Україна денонсувала ще одну угоду про співробітництво з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу ухвалив проект постанови про припинення дії угоди між КМУ та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата:
"Сьогодні Кабмін ухвалив проект постанови "Про припинення дії Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі туризму", якою пропонується припинити дію зазначеної Угоди у зв'язку із статтею 18 Закону України "Про міжнародні договори України", що передбачає таку можливість у разі, якщо виконання договору може зашкодити національним інтересам України, передбачених міжнародним правом", - повідомив Мокан.
Деталі
Зі слів нардепа, Міністерству закордонних справ України доручається у встановленому порядку повідомити уряд Російської Федерації про припинення дії зазначеної Угоди.
Що було раніше
Кабінет міністрів України раніше ухвалив проект закону про вихід України з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку.