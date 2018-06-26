Україна дала задню в економічній війні з Росією

Все почалося з того, що УНН виявив на тендерах ProZorro реалізацію російських автобусів “ПАЗ” виробництва “Павловского автобусного заводу” РФ, який належить російському бізнесмену з близького оточення президента РФ Володимира Путіна - Олегу Дерипасці.

Цей завод потрапив до санкційного списку РНБО у 2017 році терміном на три роки. Як повідомили в РНБО, і як чітко зазначено у рішенні Ради нацбезпеки, введеного в дію указом Президента – купувати товари з “Павловського автобусного заводу” суворо заборонено як державним організаціям, так і будь-яким суб’єктам господарської діяльності в Україні.

Утім, виявилося, що санкційні обмеження ніхто не виконує. Наприклад, у “Полтававодоканал” не лише визнали факт придбання заборонених “ПАЗ”, а й розповіли, що обходити заборони їм допомагають “прогалини” у законодавстві та рекомендації Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

У МЕРТ підтвердили, що реалізація антиросійських санкцій ускладнюється через недієве законодавство та правові колізії, а тому зупинити закупівлю заборонених товарів з РФ сьогодні неможливо. Подібної позиції дотримується й АМКУ. Там про проблему знають, але нічого вдіяти не можуть та кивають у бік законодавців.

Народні депутати тим часом – хоча й багато говорять про бізнес “на крові”, визнають Росію агресором та безкінечно обговорюють, як виграти війну – на практиці вважають бізнес з РФ та фінансування опонента прийнятним. У комітеті з питань нацбезпеки та оборони УНН повідомили, що про російські автобуси “ПАЗ” нічого не чули.

“У нас немає антиросійського санкційного законодавства. У нас є закон про санкції. Сьогодні у нас – агресія РФ, завтра, можливо, буде агресія іншої держави, і що нам тоді, окремий закон про санкції Росії прийняти?

У нас є закон про санкції, РНБО приймає відповідні рішення, ми той імпорт, який сьогодні критично не впливає на національні інтереси, Україна заборонила. Той, що впливає - наприклад, співпраця із компанією "Росатом", ТВЕЛи, від яких залежить 65% до 75%, загалом генерація електроенергії в Україні - ми не можемо, щоб вимкнути взагалі електроенергію в Україні. Те саме стосується і нафти. Ми ж не можемо самостійно взяти і відмовитися від цих надходжень, бо вони важливі", - сказав член оборонного комітету ВРУ Іван Вінник, даючи зрозуміти, що ніякої реакції від комітету щодо удосконалення законодавства не буде.

Цікаво, що реалізацією заборонених в Україні автобусів "ПАЗ" займаються самі нардепи, йдеться, зокрема, про сім'ю народного депутата Дмитра Святаша. Окрім продажу безпосередньо "ПАЗів", вони займаються тим, що маскують російські автобуси під українські "Мрія", а потім за завищеними цінами продають бюджетникам. Правоохоронці вже викрили ці схеми і відкрили низку кримінальних проваджень.

Розібратися із ситуацією обіцяли й у СБУ, заявивши, що “захист національних інтересів в автомобілебудівній галузі України залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності Служби безпеки України, у зв’язку з чим інформація щодо можливого скоєння правопорушень, деструктивної діяльності на вітчизняних підприємствах автомобілебудування буде невідкладно перевірятись з метою своєчасного попередження та припинення завдання шкоди інтересам держави”.

Але згодом інформацію по темі засекретили, і тепер навіть отримати відеокоментар компетентної особи СБУ УНН не вдалось.

А тим часом дані Держстатистики підтверджують, що торговельні відносини з Росією хоча й слабшають, але користь приносять зовсім не Україні, яка набагато більше купує у РФ, ніж продає. Негативне сальдо України у торгівлі з РФ лише у першому кварталі року становило понад 1 млрд доларів США, що приблизно дорівнює сумі позиції, яку в травні схвалив ЄС для України.

Поки антиросійські санкції України не працюють, принаймні в частині закупівлі автобусів “ПАЗ” у Дерипаски, економіки інших країн, які підтримали Україну і запровадили проти РФ санкції, зазнають значної шкоди. Так, нещодавно посол Франції в Україні Ізабель Дюмон заявила, що їх економіка розвивається не так швидко, як могла б, але вони не скаржаться, бо віддані принципам міжнародних відносин.