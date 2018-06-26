Украина дала заднюю в экономической войне с Россией

Все началось с того, что УНН обнаружил на тендерах ProZorro реализацию российских автобусов "ПАЗ" производства "Павловского автобусного завода" РФ, принадлежащего российскому бизнесмену из близкого окружения президента РФ Владимира Путина - Олегу Дерипаске.

Этот завод попал в санкционный список СНБО в 2017 году сроком на три года. Как сообщили в СНБО, и как четко указано в решении Совета нацбезопасности, введенного в действие указом Президента - покупать товары с "Павловского автобусного завода" строго запрещено как государственным организациям, так и любым субъектам хозяйственной деятельности в Украине.

Впрочем, оказалось, что санкционные ограничения никто не выполняет. Например, в "Полтававодоканал" не только признали факт приобретения запрещенных "ПАЗ", но и рассказали, что обходить запреты им помогают "пробелы" в законодательстве и рекомендации Министерства экономического развития и торговли.

В МЭРТ подтвердили, что реализация антироссийских санкций осложняется из-за неработающего законодательства и правовых коллизий, поэтому остановить закупку запрещенных товаров из РФ сегодня невозможно. Подобной позиции придерживается и АМКУ. Там о проблеме знают, но ничего поделать не могут и кивают в сторону законодателей.

Народные депутаты тем временем - хотя и много говорят о бизнесе "на крови", признают Россию агрессором и бесконечно обсуждают, как выиграть войну - на практике считают бизнес с РФ и финансирование оппонента приемлемым. В комитете по вопросам нацбезопасности и обороны УНН сообщили, что о российских автобусах "ПАЗ" ничего не слышали.

"У нас нет антироссийского санкционного законодательства. У нас есть закон о санкциях. Сегодня у нас - агрессия РФ, завтра, возможно, будет агрессия другого государства, и что нам тогда, отдельный закон о санкциях России принять?

У нас есть закон о санкциях, СНБО принимает соответствующие решения, мы тот импорт, который сегодня критически не влияет на национальные интересы, Украина запретила. Тот, что влияет - например, сотрудничество с компанией "Росатом", ТВЭЛы, от которых зависит 65% до 75%, в целом генерация электроэнергии в Украине - мы не можем, чтобы выключить вообще электроэнергию в Украине. То же касается и нефти. Мы же не можем самостоятельно взять и отказаться от этих поступлений, поскольку они важны", - сказал член оборонного комитета ВРУ Иван Винник, давая понять, что никакой реакции от комитета по совершенствованию законодательства не будет.

Интересно, что реализацией запрещенных в Украине автобусов "ПАЗ" занимаются сами нардепы, речь идет, в частности, о семье народного депутата Дмитрия Святаша. Кроме продажи непосредственно "ПАЗов", они занимаются тем, что маскируют российские автобусы под украинские "Мрия", а затем по завышенным ценам продают бюджетникам. Правоохранители уже разоблачили эти схемы и открыли ряд уголовных производств.

Разобраться с ситуацией обещали и в СБУ, заявив, что "защита национальных интересов в автомобилестроительной отрасли Украины остается одним из приоритетных направлений деятельности Службы безопасности Украины, в связи с чем информация о возможном совершении правонарушений, деструктивной деятельности на отечественных предприятиях автомобилестроения будет безотлагательно проверяться с целью своевременного предупреждения и пресечения ущерба интересам государства".

Но впоследствии информацию по теме засекретили, и теперь даже получить видеокомментарий компетентного лица СБУ УНН не удалось.

А между тем данные Госстатистики подтверждают, что торговые отношения с Россией хотя и ослабевают, но пользу приносят вовсе не Украине, которая гораздо больше покупает в РФ, чем продает. Отрицательное сальдо Украины в торговле с РФ только в первом квартале года составило более 1 млрд долларов США, что примерно равно сумме позиции, которую в мае одобрил ЕС для Украины.

Пока антироссийские санкции Украины не работают, по крайней мере в части закупки автобусов "ПАЗ" у Дерипаски, экономики других стран, которые поддержали Украину и ввели против РФ санкции, испытывают значительный ущерб. Так, недавно посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что их экономика развивается не так быстро, как могла бы, но они не жалуются, потому что привержены принципам международных отношений.