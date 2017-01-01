Україна адаптувалася до втрати частини індустріального потенціалу через агресію РФ - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Україні вдалось адаптуватися до втрати частини індустріального потенціалу, спричиненого військовою агресією. Про це заявив Президент України Петро Порошенко, вітаючи українців з Новим Роком, передає кореспондент УНН.
“Найгірше особливо в економіці уже позаду, ми подолали шок від руйнування частини індустріального потенціалу, спричиненого військовою агресією так само як і від ворожого закриття Росією ринку для наших товарів від торговельної та транспортної блокади”, — заявив П.Порошенко.
За його словами Україна адаптувала своє господарство до нових умов.
“Нам вдалося відновити економічне зростання і це дозволяє у новому році тримати курс на збільшення доходів українців”, — зазначив Президент