Украина адаптировалась к потере части индустриального потенциала из-за агрессии РФ - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Украине удалось адаптироваться к потере части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, поздравляя украинцев с Новым Годом, передает корреспондент УНН.
"Худшее особенно в экономике уже позади, мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией так же как и от враждебного закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады", - заявил П.Порошенко.
По его словам Украина адаптировала свое хозяйство к новым условиям.
"Нам удалось восстановить экономический рост и это позволяет в новом году держать курс на увеличение доходов украинцев", - отметил Президент