Українська ведуча Олена Курбанова вперше стала мамою – як назвали малечу
Київ • УНН
Українська ведуча Олена Курбанова вперше стала мамою, народивши доньку Юну вагою 4260 грамів. Журналістка розповіла про складні пологи та підтримку чоловіка.
Українська журналістка та блогерка Олена Курбанова вперше стала матір’ю. 24 березня у її родині з’явилася донька, яку назвали Юна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram медійниці.
За словами Курбанової, пологи були складними і тривали понад 14 годин, проте цей досвід подарував їй нові відчуття та глибше розуміння життя. Ведуча подякувала своєму чоловікові за підтримку та присутність у цей важливий для їхньої родини момент.
Новонароджена Юна важила 4260 грамів і з’явилася на світ трохи пізніше від запланованого терміну. Зараз родина насолоджується першим часом разом із маленькою.
Зустріли нашу маленьку донечку Юну Вікторівну! Вона народилася вагою 4260 грамів і обрала свій власний час для появи на світ, ігноруючи наші плани. Цей день подарував мені глибокі переживання — найважчі 14 годин у моєму житті, які я пройшла б знову, лише щоб почути її перший крик. Я щаслива, що у цей особливий момент поруч був мій чоловік-
