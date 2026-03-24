Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством

Кабінет Міністрів України присвоїв другий ранг державного службовця директору НАБУ Семену Кривоносу на тлі гучного публічного скандалу, пов’язаного з можливими фактами недоброчесності та прихованими епізодами з його минулого. Відповідне рішення уряду закріплене в офіційному документі, повідомляє УНН.

Скандал навколо Кривоноса: що відомо

Навколо директора НАБУ розгорівся комплексний скандал, який поєднує одразу кілька серйозних звинувачень — від можливого введення суду в оману до підозр у корупційних схемах та недекларуванні важливих фактів під час конкурсу на посаду.

Один із ключових епізодів стосується подій 2009 року. За оприлюдненою інформацією, Семен Кривонос був визнаний винним у підкупі виборців, однак уникнув реального покарання завдяки амністії. Підставою стало те, що він надав суду дані про наявність малолітньої дитини на утриманні.

Втім, згодом з’ясувалося, що це батьківство могло бути фіктивним. Мати дитини заявляє, що не перебувала у стосунках із Кривоносом, а сам факт батьківства був скасований через суд після ДНК-експертизи. За її словами, вона не знала про використання цієї інформації для уникнення кримінальної відповідальності.

Експрокурор САП Станіслав Броневицький стверджує, що під час судових процесів Кривонос неодноразово подавав недостовірні відомості, фактично вводячи суд в оману.

Приховані факти під час конкурсу на посаду

Окремі питання виникають щодо конкурсу на посаду директора НАБУ у 2023 році.

За наявною інформацією, Кривонос міг не повідомити конкурсну комісію про обставини, які могли поставити під сумнів його доброчесність, зокрема історію з усиновленням та можливі кримінальні епізоди.

В анкеті кандидат зазначив, що не має фактів у біографії, які могли б зашкодити його репутації.

Земельна справа і підозри у хабарництві

Ще один блок звинувачень стосується подій 2014 року. За даними, оприлюдненими експрокурором Броневицьким, Кривонос міг бути причетним до схеми вимагання 120 тисяч доларів за виділення земельної ділянки під Києвом.

Йдеться про оформлення землі на підставних осіб та можливе сприяння у цьому процесі з боку Кривоноса. Також стверджується, що ця інформація могла бути прихована під час конкурсного відбору.

Заклики до відставки

На тлі цих звинувачень експрокурор САП публічно закликав Кривоноса подати у відставку, заявивши, що його перебування на посаді підриває довіру до антикорупційної системи.

Броневицький також повідомив про намір передати зібрані матеріали міжнародним партнерам та аудиторам.

Мовчання і реакція інституцій

Станом на зараз Семен Кривонос публічно не відповів на всі озвучені звинувачення. Офіційна реакція НАБУ також відсутня, як і позиція антикорупційного середовища, зокрема активістів, які проводили конкурс на посаду директора НАБУ.

До складу конкурсної комісії також входили міжнародні представники, серед яких Карен Грінавей, Повілас Малакаускас та Драго Кос — родич єврокомісарки з питань розширення Марти Кос.