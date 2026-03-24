Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством

Киев • УНН

 • 3348 просмотра

Семен Кривонос получил второй ранг госслужащего на фоне обвинений в фиктивном отцовстве и коррупции. Экс-прокурор САП призывает главу НАБУ к отставке.

Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством

Кабинет Министров Украины присвоил второй ранг государственного служащего директору НАБУ Семену Кривоносу на фоне громкого публичного скандала, связанного с возможными фактами недобросовестности и скрытыми эпизодами из его прошлого. Соответствующее решение правительства закреплено в официальном документе, сообщает УНН.

Скандал вокруг Кривоноса: что известно

Вокруг директора НАБУ разгорелся комплексный скандал, который объединяет сразу несколько серьезных обвинений — от возможного введения суда в заблуждение до подозрений в коррупционных схемах и недекларировании важных фактов во время конкурса на должность.

Один из ключевых эпизодов касается событий 2009 года. По обнародованной информации, Семен Кривонос был признан виновным в подкупе избирателей, однако избежал реального наказания благодаря амнистии. Основанием стало то, что он предоставил суду данные о наличии малолетнего ребенка на иждивении.

Впрочем, впоследствии выяснилось, что это отцовство могло быть фиктивным. Мать ребенка заявляет, что не состояла в отношениях с Кривоносом, а сам факт отцовства был отменен через суд после ДНК-экспертизы. По ее словам, она не знала об использовании этой информации для избежания уголовной ответственности.

Экс-прокурор САП Станислав Броневицкий утверждает, что во время судебных процессов Кривонос неоднократно подавал недостоверные сведения, фактически вводя суд в заблуждение.

Скрытые факты во время конкурса на должность

Отдельные вопросы возникают относительно конкурса на должность директора НАБУ в 2023 году.

По имеющейся информации, Кривонос мог не сообщить конкурсной комиссии об обстоятельствах, которые могли поставить под сомнение его добросовестность, в частности историю с усыновлением и возможные уголовные эпизоды.

В анкете кандидат отметил, что не имеет фактов в биографии, которые могли бы навредить его репутации.

Земельное дело и подозрения во взяточничестве

Еще один блок обвинений касается событий 2014 года. По данным, обнародованным экс-прокурором Броневицким, Кривонос мог быть причастен к схеме вымогательства 120 тысяч долларов за выделение земельного участка под Киевом.

Речь идет об оформлении земли на подставных лиц и возможном содействии в этом процессе со стороны Кривоноса. Также утверждается, что эта информация могла быть скрыта во время конкурсного отбора.

Призывы к отставке

На фоне этих обвинений экс-прокурор САП публично призвал Кривоноса подать в отставку, заявив, что его пребывание на должности подрывает доверие к антикоррупционной системе.

Броневицкий также сообщил о намерении передать собранные материалы международным партнерам и аудиторам.

Молчание и реакция институций

По состоянию на сейчас Семен Кривонос публично не ответил на все озвученные обвинения. Официальная реакция НАБУ также отсутствует, как и позиция антикоррупционной среды, в частности активистов, которые проводили конкурс на должность директора НАБУ.

В состав конкурсной комиссии также входили международные представители, среди которых Карен Гринавей, Повилас Малакаускас и Драго Кос — родственник еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

Евгений Царенко

Политика
Недвижимость
Кабинет Министров Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Киев