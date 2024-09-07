Українець Німченко здобув "бронзу" в плаванні на 200 на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Український плавець Ігор Німченко виборов бронзову медаль у фіналі на 200 м комплексом у класі SM10 на Паралімпіаді в Парижі. Це 16-та бронза України в плаванні на цих Іграх, що є найкращим показником серед усіх збірних.
Українець Ігор Німченко здобув "бронзу" у фіналі плавання на 200 м комплексом у класі SM10 на Паралімпіаді-2024. Про це пише УНН з посиланням на "Суспільне Спорт", передає УНН.
Деталі
У фіналі суботи, 7 вересня, Німченко першим завершив стартовий басейн, а за підсумками 100 метрів опустився на другу сходинку.
Після третього відрізка дистанції українець був уже четвертим, але на заключних 50 м випередив італійця Ріккардо Менчотті та виграв "бронзу".
Доповнення
Медаль Німченка це вже 16-та "бронза" українців у плаванні Паралімпіади-2024 — найбільший показник серед усіх збірних-учасниць.
Окрім того, оскільки Німченко раніше здобув "срібло", то він доєднався до переліку з 19 мультимедалістів України на паризькій Паралімпіаді, 13 з яких виступають саме у плаванні.
Анастасія Гарник виборола "золото" з дзюдо на Паралімпіаді-202407.09.24, 18:24 • 119687 переглядiв