Анастасія Гарник виборола "золото" з дзюдо на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Українська дзюдоїстка Анастасія Гарник здобула золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 у вазі понад 70 кг. У фіналі вона перемогла бразилійку Еріку Зоагу за 32 секунди, виконавши прийом на іппон.
Українська дзюдоїстка Анастасія Гарник здобула золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024. Про це пише УНН з посиланням на "Суспільне Спорт".
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У фіналі змагань Гарник перемогла Еріку Зоагу з Бразилії у вазі понад 70 кг у класі J1. Вже на 32-й секунді поєдинку Анастасія виконала прийом на оцінку іппон і стала чемпіонкою Паралімпіади-2024.
Для 28-річної Анастасії — це другі Ігри у кар'єрі. На Паралімпіаді-2020 вона зайняла п'яте місце, поступившись у півфіналі змагань.
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