Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинская дзюдоистка Анастасия Гарник завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в весе свыше 70 кг. В финале она победила бразильянку Эрику Зоагу за 32 секунды, выполнив прием на иппон.
Украинская дзюдоистка Анастасия Гарник завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх-2024. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Суспільне Спорт».
Детали
В финале соревнований Гарник победила Эрику Зоагу из Бразилии в весе свыше 70 кг в классе J1. Уже на 32-й секунде поединка Анастасия выполнила прием на оценку иппон и стала чемпионкой Паралимпиады-2024.
Для 28-летней Анастасии - это вторые Игры в карьере. На Паралимпиаде-2020 она заняла пятое место, уступив в полуфинале соревнований.
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