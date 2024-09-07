Анастасия Гарник завоевала "золото" по дзюдо на Паралимпиаде-2024

Украинская дзюдоистка Анастасия Гарник завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх-2024. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Суспільне Спорт».

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В финале соревнований Гарник победила Эрику Зоагу из Бразилии в весе свыше 70 кг в классе J1. Уже на 32-й секунде поединка Анастасия выполнила прием на оценку иппон и стала чемпионкой Паралимпиады-2024.

Для 28-летней Анастасии - это вторые Игры в карьере. На Паралимпиаде-2020 она заняла пятое место, уступив в полуфинале соревнований.

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