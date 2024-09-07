Украинец Нимченко получил «бронзу» в плавании на 200 на Паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинский пловец Игорь Нимченко завоевал бронзовую медаль в финале на 200 м комплексом в классе SM10 на Паралимпиаде в Париже. Это 16-я бронза Украины в плавании на этих Играх, что является лучшим показателем среди всех сборных.
Украинец Игорь Нимченко получил «бронзу» в финале плавания на 200 м комплексом в классе SM10 на Паралимпиаде-2024. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Суспільне Спорт», передает УНН.
Детали
В финале субботы, 7 сентября, Нимченко первым завершил стартовый бассейн, а по итогам 100 метров опустился на вторую строчку.
После третьего отрезка дистанции украинец был уже четвертым, но на заключительных 50 м опередил итальянца Риккардо Менчотти и выиграл «бронзу».
Дополнение
Медаль Нимченко это уже 16-я «бронза» украинцев в плавании Паралимпиады-2024 - самый большой показатель среди всех сборных-участниц.
Кроме того, поскольку Нимченко ранее получил «серебро», то он присоединился к перечню из 19 мультимедалистов Украины на парижской Паралимпиаде, 13 из которых выступают именно в плавании.
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