Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
Сили оборони уразили "Панцирь-С1", десантний катер та пункти управління ворога
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березня
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відео
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
Українець Дмитро Лучкін виборов бронзу на юніорському чемпіонаті світу зі сноубордингу

Київ • УНН

 • 660 перегляди

Сноубордист здобув бронзу в дисципліні рейл на змаганнях у Калгарі. Це третя нагорода спортсмена на турнірі після срібла та бронзи в інших видах.

Українець Дмитро Лучкін виборов бронзу на юніорському чемпіонаті світу зі сноубордингу
Фото: НОК України

Український сноубордист Дмитро Лучкін здобув бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу з парку та пайпу. Змагання відбулися у Калгарі в Канаді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний олімпійський комітет України та національну олімпійську збірну України.

Деталі

Дмитро Лучкін здобув третю нагороду на юніорському чемпіонаті світу! 16-річний український сноубордист піднявся на третю сходинку п'єдесталу в дисципліні рейл на світовій першості з парку та пайпу, що завершилася у канадському Калгарі

- йдеться у дописі.

У кваліфікації Дмитро переміг у своїй групі, у півфіналі показав другий результат, а у фінальному раунді виступ українця судді оцінили у 37,875 бала. Цей результат дозволив Дмитрові вибороти бронзову медаль у дисципліні, яка цього року була вперше представлена в програмі юніорського чемпіонату світу FIS.

Загалом для Дмитра Лучкіна це вже третій подіум у трьох стартах на поточній світовій першості - раніше він виборов "срібло" у біг-ейрі та "бронзу" у слоупстайлі. Така стабільність на найвищому рівні робить 16-річного українця одним із найперспективніших сноубордистів світу у своїй віковій категорії! Вітаємо спортсмена та тренерський штаб із успішним виступом! Бажаємо нових перемог!

 - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Українець Назар Чепурний посів перше місце в опорному стрибку на змаганнях у Баку. Це його друга поспіль золота нагорода у поточному сезоні.

Алла Кіосак

