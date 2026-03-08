Українець Дмитро Лучкін виборов бронзу на юніорському чемпіонаті світу зі сноубордингу
Сноубордист здобув бронзу в дисципліні рейл на змаганнях у Калгарі. Це третя нагорода спортсмена на турнірі після срібла та бронзи в інших видах.
Український сноубордист Дмитро Лучкін здобув бронзову медаль на юніорському чемпіонаті світу з парку та пайпу. Змагання відбулися у Калгарі в Канаді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний олімпійський комітет України та національну олімпійську збірну України.
Деталі
Дмитро Лучкін здобув третю нагороду на юніорському чемпіонаті світу! 16-річний український сноубордист піднявся на третю сходинку п'єдесталу в дисципліні рейл на світовій першості з парку та пайпу, що завершилася у канадському Калгарі
У кваліфікації Дмитро переміг у своїй групі, у півфіналі показав другий результат, а у фінальному раунді виступ українця судді оцінили у 37,875 бала. Цей результат дозволив Дмитрові вибороти бронзову медаль у дисципліні, яка цього року була вперше представлена в програмі юніорського чемпіонату світу FIS.
Загалом для Дмитра Лучкіна це вже третій подіум у трьох стартах на поточній світовій першості - раніше він виборов "срібло" у біг-ейрі та "бронзу" у слоупстайлі. Така стабільність на найвищому рівні робить 16-річного українця одним із найперспективніших сноубордистів світу у своїй віковій категорії! Вітаємо спортсмена та тренерський штаб із успішним виступом! Бажаємо нових перемог!
