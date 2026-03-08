Украинец Дмитрий Лучкин завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира по сноубордингу

$43.810.0050.900.00
ukenru
14:42 • 3032 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
12:28 • 14554 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
11:12 • 16412 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 16823 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 17849 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 33637 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 76219 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 42844 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 42716 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 58238 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1м/с
20%
763мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Партизаны "АТЕШ" сожгли магистральный электровоз в российском БрянскеVideo8 марта, 05:45 • 12010 просмотра
Потери рф на 8 марта превысили 1,2 млн человек - ГенштабPhoto8 марта, 06:12 • 10079 просмотра
ЦАХАЛ уничтожил истребители F14 и системы ПВО в иранском Исфахане8 марта, 06:28 • 9030 просмотра
Возле посольства США в Осло произошел взрыв, пострадавших нет8 марта, 06:45 • 5862 просмотра
США рассматривают план захвата иранского острова Харк - чем он важен10:23 • 16022 просмотра
публикации
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности12:28 • 14542 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 63390 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 70314 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 99209 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 63760 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Александр Сырский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo13:08 • 3040 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 22931 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 25772 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 27157 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 28026 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Дипломатка
9К720 Искандер
Financial Times

Украинец Дмитрий Лучкин завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира по сноубордингу

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Сноубордист завоевал бронзу в дисциплине рейл на соревнованиях в Калгари. Это третья награда спортсмена на турнире после серебра и бронзы в других видах.

Украинец Дмитрий Лучкин завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира по сноубордингу
Фото: НОК Украины

Украинский сноубордист Дмитрий Лучкин завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по парку и пайпу. Соревнования состоялись в Калгари в Канаде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины и национальную олимпийскую сборную Украины.

Подробности

Дмитрий Лучкин завоевал третью награду на юниорском чемпионате мира! 16-летний украинский сноубордист поднялся на третью ступень пьедестала в дисциплине рейл на мировом первенстве по парку и пайпу, завершившемся в канадском Калгари

- говорится в сообщении.

В квалификации Дмитрий победил в своей группе, в полуфинале показал второй результат, а в финальном раунде выступление украинца судьи оценили в 37,875 балла. Этот результат позволил Дмитрию завоевать бронзовую медаль в дисциплине, которая в этом году была впервые представлена в программе юниорского чемпионата мира FIS.

В целом для Дмитрия Лучкина это уже третий подиум в трех стартах на текущем мировом первенстве - ранее он завоевал "серебро" в биг-эйре и "бронзу" в слоупстайле. Такая стабильность на высшем уровне делает 16-летнего украинца одним из самых перспективных сноубордистов мира в своей возрастной категории! Поздравляем спортсмена и тренерский штаб с успешным выступлением! Желаем новых побед!

 - говорится в сообщении.

Напомним

Украинец Назар Чепурный занял первое место в опорном прыжке на соревнованиях в Баку. Это его вторая подряд золотая награда в текущем сезоне.

Алла Киосак

ОбществоСпортНовости Мира
Золото
Канада
Украина