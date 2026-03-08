Украинец Дмитрий Лучкин завоевал бронзу на юниорском чемпионате мира по сноубордингу

Украинский сноубордист Дмитрий Лучкин завоевал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира по парку и пайпу. Соревнования состоялись в Калгари в Канаде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины и национальную олимпийскую сборную Украины.

Дмитрий Лучкин завоевал третью награду на юниорском чемпионате мира! 16-летний украинский сноубордист поднялся на третью ступень пьедестала в дисциплине рейл на мировом первенстве по парку и пайпу, завершившемся в канадском Калгари

В квалификации Дмитрий победил в своей группе, в полуфинале показал второй результат, а в финальном раунде выступление украинца судьи оценили в 37,875 балла. Этот результат позволил Дмитрию завоевать бронзовую медаль в дисциплине, которая в этом году была впервые представлена в программе юниорского чемпионата мира FIS.

В целом для Дмитрия Лучкина это уже третий подиум в трех стартах на текущем мировом первенстве - ранее он завоевал "серебро" в биг-эйре и "бронзу" в слоупстайле. Такая стабильность на высшем уровне делает 16-летнего украинца одним из самых перспективных сноубордистов мира в своей возрастной категории! Поздравляем спортсмена и тренерский штаб с успешным выступлением! Желаем новых побед!