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Ухвалення законопроекту про заборону пов'язаних з рф релігійних організацій спробують відтягнути правками - нардеп

Київ • УНН

 • 214776 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Очікується, що перед другим читанням буде внесено велику кількість поправок до законопроекту про заборону релігійних організацій, пов’язаних із рф, щоб відтягнути його ухвалення. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, пише УНН.

Ухвалення законопроекту про заборону пов'язаних з рф релігійних організацій спробують відтягнути правками - нардеп

Цитата

«Якщо буде спам, він може бути, я передбачаю, що він буде, скільки його може бути? Я не знаю. Тисяча правок, дві тисячі правок – нічого. Комітет сяде (за роботу – ред.) – у нас комітет абсолютно в цьому сенсі патріотичний, проукраїнський, продержавницький. Комітет сяде і буде працювати стільки, скільки потрібно. У них нічого не вийде і на рівні комітету, я можу сказати, що ми все зробимо, щоб він був готовий до розгляду у Верховній Раді до кінця цього року», – сказав народний депутат.

Деталі

Потураєв вважає, що «конструктивних правок» буде небагато, близько кількох десятків.

Також за словами Потураєва, у комітеті налаштовані на ухвалення законопроекту про заборону релігійних організацій, пов’язаних із рф, до кінця року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Держетнополітики пояснили суть законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф

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