Ухвалення законопроекту про заборону пов'язаних з рф релігійних організацій спробують відтягнути правками - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Очікується, що перед другим читанням буде внесено велику кількість поправок до законопроекту про заборону релігійних організацій, пов’язаних із рф, щоб відтягнути його ухвалення. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, пише УНН.
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«Якщо буде спам, він може бути, я передбачаю, що він буде, скільки його може бути? Я не знаю. Тисяча правок, дві тисячі правок – нічого. Комітет сяде (за роботу – ред.) – у нас комітет абсолютно в цьому сенсі патріотичний, проукраїнський, продержавницький. Комітет сяде і буде працювати стільки, скільки потрібно. У них нічого не вийде і на рівні комітету, я можу сказати, що ми все зробимо, щоб він був готовий до розгляду у Верховній Раді до кінця цього року», – сказав народний депутат.
Деталі
Потураєв вважає, що «конструктивних правок» буде небагато, близько кількох десятків.
Також за словами Потураєва, у комітеті налаштовані на ухвалення законопроекту про заборону релігійних організацій, пов’язаних із рф, до кінця року.
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