УХЛ оголосила трьох найкращих гравців місяця чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Українська хокейна ліга продовжила традицію щомісячного вручення нагород кращим гравцям чемпіонату Української хокейної ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.
Кращим голкіпером вересня став воротар “Кременчука” В’ячеслав Новицький. У п’яти матчах голкіпер пропускав в середньому 1 шайбу за гру і відбивав 95,2 відсотки кидків, а у зустрічах з “Білим Барсом” і МХК “Динамо” воротар “городян” залишив свої ворота на замку.
Кращим гравцем оборони був названий захисник “Дніпра” Сергій Дорофєєв. Хокеїст відзначився дублем у матчі-відкритті сезону проти “Донбасу”, а також віддав 7 результативних передач і заробив показник корисності +8.
Кращим форвардом місяця став нападник “Дніпра” Мікс Ліпсбергс. Латиш також закинув дві шайби у ворота донеччан, по разу відзначився у воротах “Кременчука” та “Льодяних Вовків”, і зробив покер в матчі проти МХК “Динамо”. При 10 (8 + 2) набраних очках форвард заробив показник корисності +5.
Крім того відзначимо, що автором кращої шайби у вересні став капітан “Донбасу” Віктор Захаров. Залишившись в меншості, донеччани організували момент біля чужих воріт, і Олександр Яковлєв відмінною передачею знайшов Віктора Захарова, який виявився за спиною воротаря “Кременчука”.
Додамо, що лідером чемпіонату з великим відривом є “Кременчук” — 24 очки, проти 14 у “Дніпра”.