УХЛ объявила трех лучших игроков месяца чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Украинская хоккейная лига продолжила традицию ежемесячного вручения наград лучшим игрокам чемпионата Украинской хоккейной лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.
Лучшим голкипером сентября стал вратарь “Кременчуга” Вячеслав Новицкий. В пяти матчах голкипер пропускал в среднем 1 шайбу за игру и отражал 95,2 процента бросков, а во встречах с “Белым Барсом” и МХК “Динамо” вратарь “горожан” оставил свои ворота на замке.
Лучшим игроком обороны был назван защитник “Днепра” Сергей Дорофеев. Хоккеист отличился дублем в матче-открытии сезона против “Донбасса”, а также отдал 7 результативных передач и заработал показатель полезности +8.
Лучшим форвардом месяца стал нападающий “Днепра” Микс Липсбергс. Латыш также забросил две шайбы в ворота дончан, по разу отличился в воротах “Кременчуга” и “Ледяных Волков”, и сделал покер в матче против МХК “Динамо”. При 10 (8+2) набранным очкам форвард заработал показатель полезности +5.
Кроме того отметим, что автором лучшей шайбы в сентябре стал капитан “Донбасса” Виктор Захаров. Оставшись в меньшинстве, дончане организовали момент у чужих ворот, и Александр Яковлев отличной передачей нашел Виктора Захарова, который оказался за спиной вратаря “Кременчуга”.
Добавим, что лидером чемпионата с большим отрывом является “Кременчуг” — 24 очка, против 14 у “Днепра”.