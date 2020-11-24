Угорський посадовець відреагував на відмову в'їзду в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Уповноважений уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштван Грежа на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що його не пустили в Україну, передає УНН.
Так, “це дійсно відбулось” — написав Грежа, коментуючи інформацію про те, що в Україну йому в’їзд заборонено.
“Деталі пізніше, зараз ми обговорюємо порятунок українського відомства в Ньїредьгазі”, — зазначив він.
Варто зазначити, місто Ньїредьгаза діє Самоврядування українців, Українська недільна школа, а в 2017 році було відкрито кафедру української мови та культури.
Крім того, в місті знаходиться українське консульство.
Сам Грежа наразі не пояснив, яка саме українська установа опинилася під загрозою.
Нагадаємо, 24 листопада Іштвану Грежі було відмовлено у в’їзді на територію України через існуючу заборону. Однією з підстав для заборони стало встановлення фактів порушення іноземцем законодавства України.