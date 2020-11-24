Угорський посадовець відреагував на відмову в'їзду в Україну

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Уповноважений уряду Угорщини з питань співпраці між Саболч-Сатмар-Березькою областю Угорщини та Закарпатською областю Іштван Грежа на своїй сторінці в Facebook підтвердив, що його не пустили в Україну, передає УНН.

Так, “це дійсно відбулось” — написав Грежа, коментуючи інформацію про те, що в Україну йому в’їзд заборонено.

“Деталі пізніше, зараз ми обговорюємо порятунок українського відомства в Ньїредьгазі”, — зазначив він.

Варто зазначити, місто Ньїредьгаза діє Самоврядування українців, Українська недільна школа, а в 2017 році було відкрито кафедру української мови та культури.

Крім того, в місті знаходиться українське консульство.

Сам Грежа наразі не пояснив, яка саме українська установа опинилася під загрозою.

Нагадаємо, 24 листопада Іштвану Грежі було відмовлено у в’їзді на територію України через існуючу заборону. Однією з підстав для заборони стало встановлення фактів порушення іноземцем законодавства України.

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