Венгерский чиновник отреагировал на отказ во въезде в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Уполномоченный правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштван Грежа на своей странице в Facebook подтвердил, что его не пустили в Украину, передает УНН.
Так, "это действительно произошло", - написал Грежа, комментируя информацию о том, что в Украину ему въезд запрещен.
"Детали позже, сейчас мы обсуждаем спасение украинского ведомства в Ньиредьгазе", - отметил он.
Стоит отметить, в городе Ньиредьгаза действует Самоуправление украинцев, Украинская воскресная школа, а в 2017 году была открыта кафедра украинского языка и культуры.
Кроме того, в городе находится украинское консульство.
Сам Грежа пока не объяснил, какое именно украинское учреждение оказалась под угрозой.
Напомним, 24 ноября Иштвану Греже было отказано во въезде на территорию Украины из-за существующего запрета. Одним из оснований для запрета стало установление фактов нарушения иностранцем законодательства Украины.