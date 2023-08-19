Угорщина тимчасово скасувала поїзди в та з України через "великий пасажиропотік"

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"Угорська залізниця щойно повідомила, що сьогодні поїзди №6284 з Дебрецена до Мукачева, №33 з Мукачева до Будапешта і №6285 з Захоні до Чопа не курсуватимуть через "великий пасажиропотік та тривалий прикордонний контроль". Це вже не перший подібний випадок цього місяця", - йдеться в повідомленні.

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В УЗ відмітили, що цей маршрут обслуговує угорська компанія MAV START, і принесли вибачення пасажирам, які очікують на ці рейси у Мукачево, Чопі та на території Угорщини.

"Пройшовши весну 2022-го, ми не звикли до скасування рейсів через велику кількість пасажирів і цінуємо репутацію залізниці в цілому як прогнозованого та найбільш надійного транспорту, тож використовуватимемо всі офіційні канали з вимогою до угорських колег налагодити безперебійний рух для наших пасажирів", - наголосила українська компанія.

Нагадаємо

АТ "Укрзалізниця" повідомила, що через ремонт на польській залізниці з 8 вересня буде змінено маршрути поїздів з України до Польщі і у зворотньому напрямку, але повністю їх не скасують.