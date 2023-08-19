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Венгрия временно отменила поезда в и из Украины из-за "большого пассажиропотока"

Киев • УНН

 • 2872662 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Венгерская железнодорожная компания в субботу отменила поезда из Дебрецена в Мукачево, из Мукачево в Будапешт и из Захони в Чоп из-за "большого пассажиропотока". Это не первый случай в этом месяце, отметили в АО "Укрзализныця", передает УНН.

Цитата

"Венгерская железная дорога только что сообщила, что сегодня поезда №6284 из Дебрецена в Мукачево, №33 из Мукачево в Будапешт и №6285 из Захони в Чоп не будут курсировать из-за "большого пассажиропотока и длительного пограничного контроля". Это уже не первый подобный случай в этом месяце", - говорится в сообщении.

Детали

В УЗ отметили, что этот маршрут обслуживает венгерская компания MAV START, и принесли извинения пассажирам, которые ожидают на эти рейсы в Мукачево, Чопе и на территории Венгрии.

"Пройдя весну 2022-го, мы не привыкли к отмене рейсов из-за большого количества пассажиров и ценим репутацию железной дороги в целом как прогнозируемого и наиболее надежного транспорта, поэтому будем использовать все официальные каналы с требованием к венгерским коллегам наладить бесперебойное движение для наших пассажиров", - отметила украинская компания.

Напомним

АО "Укрзализныця" сообщила, что из-за ремонта на польской железной дороге с 8 сентября будут изменены маршруты поездов из Украины в Польшу и в обратном направлении, но полностью их не отменят.

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