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Угорщина повинна "радикально" посилити свою обороноздатність - прем'єр Орбан

Угорщина повинна "радикально" посилити свою обороноздатність - прем'єр Орбан

Київ • УНН

 • 98588 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна повинна прискорити свою програму розвитку оборони, пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Ми повинні радикально підвищити нашу обороноздатність", - сказав він і наголосив, що Угорщина зацікавлена ​​в якнайшвидшому припиненні війни в сусідній Україні: "Ми повинні запустити двигуни... і прискорити нашу програму розвитку оборони".

Деталі

Під час виступу на саміті НАТО в Мадриді він заявив, що в Україні повільно проявляються "військові реалії", на тлі того, як країна щодня втрачає багато солдатів, і додав, що попри те, що хоча фронт здається ще далеким від Угорщини, ситуація може змінитися. Орбан повторив, що як союзник Альянсу, Угорщина має бути осторонь війни.

Раніше

Наприкінці травня Угорщина оголосила надзвичайну ситуацію в країні у зв'язку з війною в Україні.

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