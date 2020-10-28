Удосконалено механізм тарифоутворення в сфері альтернативної теплоенергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні уряд схвалив постанову "Про внесення змін до Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, її транспортування та постачання", розроблену спільно Міністерством енергетики і Держенергоефективності. Про це повідомила пресслужба Міненерго, передає УНН.
Запропоновані зміни удосконалюють механізм розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, шляхом врахування двоставкових тарифів на теплову енергію.
"Середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, використовуються як основа для розрахунку тарифів на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, для потреб населення та бюджетних установ (за "скороченою процедурою 90%")", - повідомляють у відомстві.
Також зазначається, що ухвалені урядом зміни до Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію сприятимуть подальшому використанню альтернативних видів палива для виробництва теплової енергії.