Удосконалено механізм тарифоутворення в сфері альтернативної теплоенергетики

Запропоновані зміни удосконалюють механізм розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, шляхом врахування двоставкових тарифів на теплову енергію.

"Середньозважені тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, використовуються як основа для розрахунку тарифів на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, для потреб населення та бюджетних установ (за "скороченою процедурою 90%")", - повідомляють у відомстві.

Також зазначається, що ухвалені урядом зміни до Порядку розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію сприятимуть подальшому використанню альтернативних видів палива для виробництва теплової енергії.