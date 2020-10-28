Усовершенствован механизм тарифообразования в сфере альтернативной теплоэнергетики
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня правительство одобрило постановление "О внесении изменений в Порядок расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, транспортировки и поставки", разработанное совместно Министерством энергетики и Госэнергоэффективности. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго, передает УНН.
Предложенные изменения совершенствуют механизм расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа, путем учета двухставочного тарифа на тепловую энергию.
"Средневзвешенные тарифы на тепловую энергию, производимую с использованием природного газа, используются как основа для расчета тарифов на тепловую энергию, производимую из альтернативных источников энергии для нужд населения и бюджетных учреждений (по "сокращенной процедуре 90%")", - сообщают в ведомстве.
Также отмечается, что принятые правительством изменения в Порядок расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию будут способствовать дальнейшему использованию альтернативных видов топлива для производства тепловой энергии.