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Удари по російських РЛС: у США заявили про своє "занепокоєння"

Удари по російських РЛС: у США заявили про своє "занепокоєння"

Київ • УНН

 • 28935 перегляди

Сполучені Штати "стурбовані" нещодавніми ударами України по російських РЛС, оскільки це нібито може підірвати спроможність росії підтримувати сили ядерного стримування проти Сполучених Штатів і призвести до дестабілізації ситуації.

США стурбовані ударами України по російських ядерних радіолокаційних станціях. Вашингтон передав Києву, що атаки на російські системи раннього попередження можуть призвести до дестабілізації ситуації. Про це пише The Washington Post із посиланням на обізнане джерело в адміністрації США.

Деталі 

Як пише видання, Сполучені Штати побоюються, що нещодавні удари українських безпілотників по російських ядерних системах раннього попередження можуть "небезпечно засмутити москву". 

"Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських об'єктах раннього попередження про ракетний напад", - сказав американський посадовець. 

Вашингтон висловив Києву свою заклопотаність у зв'язку з двома спробами нападу за останній тиждень на радіолокаційні станції. Принаймні один удар в армавірі, на південному сході краснодарського краю, як зазначає видання,  заподіяв певної шкоди.

"Ці об'єкти не були задіяні в підтримці війни росії проти України. Але вони є чутливими об'єктами, оскільки росія може порахувати, що її стратегічний потенціал стримування є мішенню, що може підірвати здатність росії підтримувати ядерне стримування проти Сполучених Штатів", - сказав американський чиновник. 

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Однак український чиновник, обізнаний із цим питанням, заявив The Washington Post, що росія використовувала радарні майданчики для спостереження за діями українських військових, зокрема за використанням Києвом повітряної зброї, такої як безпілотники та ракети.

Український чиновник вказав, що метою ударів було зменшити здатність росії відстежувати дії українських військових на півдні України.  

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Американські офіційні особи заявили, що співчувають "важкій ситуації" України - представники адміністрації активно обговорюють питання про те, чи слід зняти обмеження на використання наданої США зброї для нанесення ударів всередині росії. Але якщо російські засоби раннього попередження будуть "засліплені" українськими атаками, хоча б частково, це може зашкодити стратегічній стабільності між Вашингтоном і Москвою, сказав американський чиновник.

"росія може подумати, що в неї знизилася здатність виявляти ранню ядерну активність проти неї, і тоді це може стати проблемою", - сказав чиновник. "Усім має бути очевидно, що у Сполучених Штатів немає намірів використовувати ядерну зброю проти росії. Але, безумовно, існує заклопотаність тим, як росія може сприйняти те, що її потенціал стримування буде спрямований на неї, а системи раннього попередження будуть атаковані".

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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