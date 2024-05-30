Удары по российским РЛС: в США заявили о своем "беспокойстве"

США обеспокоены ударами Украины по российским ядерным радиолокационным станциям. Вашингтон передал Киеву, что атаки на российские системы раннего предупреждения могут привести к дестабилизации ситуации. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник в администрации США.

Детали

Как пишет издание, Соединенные Штаты опасаются, что недавние удары украинских беспилотников по российским ядерным системам раннего предупреждения могут "опасно расстроить москву".

"Соединенные Штаты обеспокоены недавними ударами Украины по российским объектам раннего предупреждения о ракетном нападении", - сказал американский чиновник.

Вашингтон выразил Киеву свою озабоченность в связи с двумя попытками нападения за последнюю неделю на радиолокационные станции. По крайней мере один удар в армавире, на юго-востоке краснодарского края, как отмечает издание, причинил определенный ущерб.

"Эти объекты не были задействованы в поддержке войны россии против Украины. Но они являются чувствительными объектами, поскольку россия может посчитать, что ее стратегический потенциал сдерживания является мишенью, что может подорвать способность россии поддерживать ядерное сдерживание против Соединенных Штатов", - сказал американский чиновник.

Атака на российскую РЛС за почти две тысячи километров от границы: появились спутниковые фото последствий удара БПЛА

Однако украинский чиновник, осведомленный об этом вопросе, заявил The Washington Post, что россия использовала радарные площадки для наблюдения за действиями украинских военных, в частности за использованием Киевом воздушного оружия, такого как беспилотники и ракеты.

Украинский чиновник указал, что целью ударов было уменьшить способность россии отслеживать действия украинских военных на юге Украины.

Украинские разведчики уничтожили РЛС россиян стоимостью 5 миллионов долларов

Американские официальные лица заявили, что сочувствуют "трудной ситуации" Украины - представители администрации активно обсуждают вопрос о том, следует ли снять ограничения на использование предоставленного США оружия для нанесения ударов внутри россии. Но если российские средства раннего предупреждения будут "ослеплены" украинскими атаками, хотя бы частично, это может повредить стратегической стабильности между Вашингтоном и москвой, сказал американский чиновник.

"россия может подумать, что у нее снизилась способность проявлять раннюю ядерную активность против нее, и тогда это может стать проблемой", - сказал чиновник. "Всем должно быть очевидно, что у Соединенных Штатов нет намерений использовать ядерное оружие против россии. Но, безусловно, существует озабоченность тем, как россия может воспринять то, что ее потенциал сдерживания будет направлен на нее, а системы раннего предупреждения будут атакованы".

Блинкен поддерживает предоставление разрешения Украине поражать цели в рф американским оружием - СМИ