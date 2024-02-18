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Удар рф по Словʼянську: під завалами зруйнованої школи знайдено загиблого

Удар рф по Словʼянську: під завалами зруйнованої школи знайдено загиблого

Київ • УНН

 • 36977 перегляди

Під час російського ракетного удару по Слов'янську під завалами зруйнованої будівлі школи було знайдено тіло 65-річного шкільного сторожа.

Внаслідок ворожої атаки на Словʼянськ Донецької області 17 лютого загинув сторож місцевої школи. Його тіло знайшли під завалами зруйнованого внаслідок влучання навчального закладу. Про це у неділю повідомила Словʼянська міська військова адміністрація, пише УНН

Деталі 

Як повідомляється, під час масованого ракетного удару рф  по Словʼянську було влучання у будівлю школи № 18, в якій знаходилася соціальна їдальня, пункт незламності, один з пунктів видачі гуманітарної допомоги. 

Наразі пошукові роботи завершено. 

"Під завалами зруйнованої школи знайдено тіло загиблого чоловіка - сторожа навчального закладу. Йому було 65 років", - повідомив начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях. 

Доповнення 

За даними МВА, загальна кількість цивільних жертв російської агресії на території Словʼянської громади дорівнює 50.

Раніше УНН повідомляв, що під завали у Словʼянську шукали людину. 

У Краматорську наразі відомо про 2 загиблих і 2 поранених внаслідок атаки рф напередодні. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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