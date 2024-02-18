Удар рф по Словʼянську: під завалами зруйнованої школи знайдено загиблого
Київ • УНН
Під час російського ракетного удару по Слов'янську під завалами зруйнованої будівлі школи було знайдено тіло 65-річного шкільного сторожа.
Внаслідок ворожої атаки на Словʼянськ Донецької області 17 лютого загинув сторож місцевої школи. Його тіло знайшли під завалами зруйнованого внаслідок влучання навчального закладу. Про це у неділю повідомила Словʼянська міська військова адміністрація, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, під час масованого ракетного удару рф по Словʼянську було влучання у будівлю школи № 18, в якій знаходилася соціальна їдальня, пункт незламності, один з пунктів видачі гуманітарної допомоги.
Наразі пошукові роботи завершено.
"Під завалами зруйнованої школи знайдено тіло загиблого чоловіка - сторожа навчального закладу. Йому було 65 років", - повідомив начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.
Доповнення
За даними МВА, загальна кількість цивільних жертв російської агресії на території Словʼянської громади дорівнює 50.
Раніше УНН повідомляв, що під завали у Словʼянську шукали людину.
У Краматорську наразі відомо про 2 загиблих і 2 поранених внаслідок атаки рф напередодні.