Удар рф по Славянску: под завалами разрушенной школы найден погибший
Киев • УНН
Во время российского ракетного удара по Славянску под завалами разрушенного здания школы было найдено тело 65-летнего школьного сторожа.
В результате вражеской атаки на Славянск Донецкой области 17 февраля погиб сторож местной школы. Его тело нашли под завалами разрушенного в результате попадания учебного заведения. Об этом в воскресенье сообщила Славянская городская военная администрация, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, во время массированного ракетного удара рф по Славянску было попадание в здание школы № 18, в котором находилась социальная столовая, пункт несокрушимости, один из пунктов выдачи гуманитарной помощи.
Сейчас поисковые работы завершены.
"Под завалами разрушенной школы найдено тело погибшего мужчины - сторожа учебного заведения. Ему было 65 лет", - сообщил начальник Славянской городской ВА Вадим Лях.
Дополнение
По данным МВА, общее количество гражданских жертв российской агрессии на территории Славянской громады составляет 50.
Ранее УНН сообщал, что под завалами в Славянске искали человека.
В Краматорске пока известно о 2 погибших и 2 раненых в результате атаки рф накануне.
Удар рф по Славянску: под завалами разрушенной школы найден погибший
Во время российского ракетного удара по Славянску под завалами разрушенного здания школы было найдено тело 65-летнего школьного сторожа.
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