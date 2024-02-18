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Удар рф по Славянску: под завалами разрушенной школы найден погибший

Удар рф по Славянску: под завалами разрушенной школы найден погибший

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 09:53  •  6051 просмотра

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Во время российского ракетного удара по Славянску под завалами разрушенного здания школы было найдено тело 65-летнего школьного сторожа.

В результате вражеской атаки на Славянск Донецкой области 17 февраля погиб сторож местной школы. Его тело нашли под завалами разрушенного в результате попадания учебного заведения. Об этом в воскресенье сообщила Славянская городская военная администрация, пишет УНН

Детали 

Как сообщается, во время массированного ракетного удара рф  по Славянску было попадание в здание школы № 18, в котором находилась социальная столовая, пункт несокрушимости, один из пунктов выдачи гуманитарной помощи. 

Сейчас поисковые работы завершены. 

"Под завалами разрушенной школы найдено тело погибшего мужчины - сторожа учебного заведения. Ему было 65 лет", - сообщил начальник Славянской городской ВА Вадим Лях. 

Дополнение 

По данным МВА, общее количество гражданских жертв российской агрессии на территории Славянской громады составляет 50.

Ранее УНН сообщал, что под завалами в Славянске искали человека. 

В Краматорске пока известно о 2 погибших и 2 раненых в результате атаки рф накануне. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Russia's strike on Sloviansk: a dead man found under the rubble of a destroyed school
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