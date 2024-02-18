Удар рф по Славянску: под завалами разрушенной школы найден погибший

В результате вражеской атаки на Славянск Донецкой области 17 февраля погиб сторож местной школы. Его тело нашли под завалами разрушенного в результате попадания учебного заведения. Об этом в воскресенье сообщила Славянская городская военная администрация, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, во время массированного ракетного удара рф по Славянску было попадание в здание школы № 18, в котором находилась социальная столовая, пункт несокрушимости, один из пунктов выдачи гуманитарной помощи.

Сейчас поисковые работы завершены.

"Под завалами разрушенной школы найдено тело погибшего мужчины - сторожа учебного заведения. Ему было 65 лет", - сообщил начальник Славянской городской ВА Вадим Лях.

Дополнение

По данным МВА, общее количество гражданских жертв российской агрессии на территории Славянской громады составляет 50.

Ранее УНН сообщал, что под завалами в Славянске искали человека.

В Краматорске пока известно о 2 погибших и 2 раненых в результате атаки рф накануне.