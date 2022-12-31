Удар рф по Київщині: пошукові групи шукають уламки російських ракет

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"На Київщині відмінно спрацювало ППО. Були збиття у певних районах, тому створено відповідні пошукові групи. Вкрай важливо знайти нам уламки російських ракет, бо вони становлять небезпеку для наших громадян і це є доказом злочинної діяльності рф і обстрілів України", - повдіомив Нєбитов.

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За його словами, ушкоджень цього разу на Київщині не виявлено. Жодної людини не вбито і не травмовано.

"13 повідомлень ми отримали сьогодні від громадян про проліт ракет", - резюмував голова ГУ НП.

Крім того, Нєбитов додав, що у новорічну ніч про безпеку людей дбають 1118 поліцейських і понад 400 членів ДФТГ.

"Ми залучаємо ці сили для протидії диверсіям", - пояснив правоохоронець.

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