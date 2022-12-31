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Удар рф по Київщині: пошукові групи шукають уламки російських ракет

Удар рф по Київщині: пошукові групи шукають уламки російських ракет

Київ • УНН

 • 550695 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Київській області спецгрупи шукають уламки збитих російських ракет, які становлять небезпеку та є доказами агресії проти України. Про це повідомив глава ГУ НП у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.

Цитата

"На Київщині відмінно спрацювало ППО. Були збиття у певних районах, тому створено відповідні пошукові групи. Вкрай важливо знайти нам уламки російських ракет, бо вони становлять небезпеку для наших громадян і це є доказом злочинної діяльності рф і обстрілів України", - повдіомив Нєбитов.

Додамо

За його словами, ушкоджень цього разу на Київщині не виявлено. Жодної людини не вбито і не травмовано.

"13 повідомлень ми отримали сьогодні від громадян про проліт ракет", - резюмував голова ГУ НП.

Крім того, Нєбитов додав, що у новорічну ніч про безпеку людей дбають 1118 поліцейських і понад 400 членів ДФТГ.

"Ми залучаємо ці сили для протидії диверсіям", - пояснив правоохоронець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти запустили по Україні понад 20 крилатих ракет. Сили ППО знищили 12 - Залужний

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