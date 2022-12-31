Удар рф по Киевщине: поисковые группы ищут обломки российских ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Киевской области спецгруппы ищут обломки сбитых российских ракет, которые представляют опасность и являются доказательствами агрессии против Украины. Об этом сообщил глава ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
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"На Киевщине отлично сработало ПВО. Были сбиты в определенных районах, поэтому созданы соответствующие поисковые группы. Крайне важно найти нам обломки российских ракет, потому что они представляют опасность для наших граждан и это доказательство преступной деятельности рф и обстрелов Украины", - сообщил Небитов.
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По его словам, повреждений на Киевщине не обнаружено. Ни один человек не убит и не травмирован.
"13 сообщений мы получили сегодня от граждан о пролете ракет", - резюмировал глава ГУ НП.
Кроме того, Небытов добавил, что в новогоднюю ночь о безопасности людей заботятся 1118 полицейских и более 400 членов ДФТГ.
"Мы привлекаем эти силы для противодействия диверсиям", – пояснил правоохранитель.
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