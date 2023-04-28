Удар рф по будинку в Умані: завершено розбір завалів першого поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Умані у Черкаській області рятувальники розібрали завали під'їзду будинку в який влучила російська ракета. Завершено розбір завалів першого поверху. Про це повідомила речниця Головного управління ДСНС України у Черкаській області Юлія Норовкова в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
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«Станом на 19:17 розібрані завали під'їзду. Ми завершили розбір завалів першого поверху. Перейшли до розбору завалів підвального приміщення», - розповіла Норовкова.
Вона повідомила, що ймовірно у сусідньому під'їзді на сьомому поверсі можуть знаходитися люди.
«Ми працюватимемо всю ніч, стільки, скільки знадобиться, аби розчистити завали та знайти там людей», - додала Норовкова.
Доповнення
Сьогодні о 4:30 ранку ворог завдав ракетного удару зокрема по Умані. Одна з ракет потрапила у житловий дев'ятиповерховий будинок. У цьому будинку практично знищено перший під'їзд. За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.
В Черкаській області оголошують триденну жалобу.
Кількість жертв нічного ракетного удару російських військ по Умані у Черкаській області зросла до 23 - знайдено тіло ще однієї дитини.