Удар рф по дому в Умани: завершен разбор завалов первого этажа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Умани в Черкасской области спасатели разобрали завалы подъезда дома в который попала российская ракета. Завершен разбор завалов первого этажа. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС Украины в Черкасской области Юлия Норовкова в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
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«По состоянию на 19:17 разобраны завалы подъезда. Мы завершили разбор завалов первого этажа. Перешли к разбору завалов подвального помещения», - рассказала Норовкова.
Она сообщила, что предположительно в соседнем подъезде на седьмом этаже могут находиться люди.
«Мы будем работать всю ночь, столько, сколько понадобится, чтобы расчистить завалы и найти там людей», - добавила Норовкова.
Дополнение
Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.
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