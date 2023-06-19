Удар рф по аеродрому "Канатове": суд продовжив арешт екскомандиру Червінському
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Шевченківський суд Києва продовжив тримання під вартою колишньому в.о командира однієї із частин Сил спецоперації Роману Червінському у справі про ракетний обстріл рф аеродрому "Канатове", передає УНН із посиланням на Суспільне.
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«Розглянувши клопотання прокуратури, суд продовжив термін тримання під вартою Червінського на 1 місяць — до 21 липня. За рішенням суду, засідання проходило у закритому режимі», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У квітні Шевченківський суд Києва взяв під варту колишнього в.о командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл рф аеродрому "Канатове".
СБУ затримала колишнього в.о. командира однієї з частин Сил спецоперації Романа Червінського у справі про ракетний обстріл аеродрому "Канатове".
Доповнення
Військовослужбовцю, колишньому виконувачу обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операції, Роману Червінськом було повідомлено про підозру.
Як свідчать матеріали слідства, його самовільні дії призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області влітку 2022 року.