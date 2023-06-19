Удар рф по аэродрому "Канатово": суд продлил арест экс-командиру Червинскому

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«Рассмотрев ходатайство прокуратуры, суд продлил срок содержания под стражей Червинского на 1 месяц — до 21 июля. По решению суда, заседание проходило в закрытом режиме», - говорится в сообщении.

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В апреле Шевченковский суд Киева взял под стражу бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле рф аэродрома "Канатово".

СБУ задержала бывшего и.о. командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского по делу о ракетном обстреле аэродрома "Канатово".

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Военнослужащему, бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил специальных операции, Роману Червинскому было сообщено о подозрении.

Как свидетельствуют материалы следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области летом 2022 года.