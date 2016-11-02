Учнів евакували зі школи у Вінниці через розпилення сльозогінного газу
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Вінниці в зaгaльнooсвітній школі №23 евакуювали учнів і робочий персонал через розпилення речовини, яка найімовірніше є сльозогінним газом. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив керівник прес-служби ГУ ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий.
“Евакуйовані учні першої зміни навчання, більше тисячі осіб, через те, що в їдальні школярі почали кашляти. Працівники національної поліції вилучили балончики із невідомою речовиною, попередньо встановлено, що це сльозоточивий газ. До медиків швидкої допомоги, які працюють на місці, поки звернулося кілька дітей. Інформації про госпіталізованих поки що немає”, — розповів О.Кутовий.
На місці продовжують працювати правоохоронці, рятувальники та медики “швидкої”.