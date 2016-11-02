Учеников эвакуировали из школы в Виннице из-за распыления слезоточивого газа

"Эвакуировали учеников первой смены обучения, более тысячи человек, потому что в столовой школьники начали кашлять. Работники национальной полиции изъяли баллончики с неизвестным веществом, предварительно установлено, что это слезоточивый газ. К медикам скорой помощи, которые работают на месте, пока обратилось несколько детей. Информации о госпитализированных пока нет", - рассказал А.Кутовый.

На месте продолжают работать правоохранители, спасатели и медики "скорой".