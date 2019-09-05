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Учені припустили, що Лох-Неське чудовисько було вугрем

Учені припустили, що Лох-Неське чудовисько було вугрем

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Учені з Нової Зеландії не відкидають можливість, що істоти, яких бачили поблизу озера Лох-Несс - це гігантскі вугрі. Про це повідомляє УНН, з посиланням на ВВС.

Видання відзначає, що вчені намагались каталогізувати всі живі види в озері, і для цього брали проби ДНК з води. Після аналізу вчені виключили присутність великих тварин, про яких повідомляли очевидці Лох-Неського чудовиська.

“Ми не знайшли в аналізах ДНК ніяких слідів істоти, навіть віддалено схожої (на динозавра), тому вибачте, мені здається, що версія з плезіозавром невиправдана. Проте у воді дуже багато ДНК вугрів. У Лох-Нессі водиться багато цієї риби, ми знайшли ДНК в усіх зразках з усіх частин озера. То може це вугрі? Наше дослідження не показує розміру, але велика кількість матеріалу свідчить про те, що ми не можемо відкидати вірогідність того, що в Лох-Нессі можуть бути гігантські вугрі. Тому ми не можемо відкидати можливість того, що те чудовисько, яке бачать люди — це вугор”, — повідомив генетик Ніл Геммель, професор із університету Огайо в Новій Зеландії.

Також видання додає, що вчені знайшли у Лох-Нессі ДНК людей, собак, овець, великої рогатої худоби, оленів, борсуків, кроликів, полівок та птахів.

Нагадаємо, супутник Apple сфотографував на озері Лох-Несс міфічне чудовисько.

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