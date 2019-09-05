Учені припустили, що Лох-Неське чудовисько було вугрем

Видання відзначає, що вчені намагались каталогізувати всі живі види в озері, і для цього брали проби ДНК з води. Після аналізу вчені виключили присутність великих тварин, про яких повідомляли очевидці Лох-Неського чудовиська.

“Ми не знайшли в аналізах ДНК ніяких слідів істоти, навіть віддалено схожої (на динозавра), тому вибачте, мені здається, що версія з плезіозавром невиправдана. Проте у воді дуже багато ДНК вугрів. У Лох-Нессі водиться багато цієї риби, ми знайшли ДНК в усіх зразках з усіх частин озера. То може це вугрі? Наше дослідження не показує розміру, але велика кількість матеріалу свідчить про те, що ми не можемо відкидати вірогідність того, що в Лох-Нессі можуть бути гігантські вугрі. Тому ми не можемо відкидати можливість того, що те чудовисько, яке бачать люди — це вугор”, — повідомив генетик Ніл Геммель, професор із університету Огайо в Новій Зеландії.

Також видання додає, що вчені знайшли у Лох-Нессі ДНК людей, собак, овець, великої рогатої худоби, оленів, борсуків, кроликів, полівок та птахів.

Нагадаємо, супутник Apple сфотографував на озері Лох-Несс міфічне чудовисько.