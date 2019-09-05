Ученые предположили, что Лох-Несское чудовище было угрем

Издание отмечает, что ученые пытались каталогизировать все живые виды в озере, и для этого брали пробы ДНК из воды. После анализа ученые исключили присутствие крупных животных, о которых сообщали очевидцы Лох-Несского чудовища.

"Мы не нашли в анализах ДНК никаких следов существа, даже отдаленно похожего (на динозавра), поэтому простите, мне кажется, что версия с плезиозавром неоправданна. Однако в воде очень много ДНК угрей. В Лох-Нессе водится много этой рыбы, мы нашли ДНК во всех образцах из всех частей озера. Так может это угри? Наше исследование не показывает размера, но большое количество материала свидетельствует о том, что мы не можем отвергать вероятность того, что в Лох-Нессе могут быть гигантские угри. Поэтому мы не можем отвергать возможность того, что то чудовище, которое видят люди - это угорь", - сообщил генетик Нил Геммел, профессор из университета Огайо в Новой Зеландии.

Также издание добавляет, что ученые нашли в Лох-Нессе ДНК людей, собак, овец, крупного рогатого скота, оленей, барсуков, кроликов, полевок и птиц.

Напомним, спутник Apple сфотографировал на озере Лох-Несс мифическое чудовище.