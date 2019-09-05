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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107728 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119986 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111586 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117748 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 123735 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150102 просмотра

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Ученые предположили, что Лох-Несское чудовище было угрем

Ученые предположили, что Лох-Несское чудовище было угрем

Киев  •  УНН

 • 110450 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Ученые из Новой Зеландии не исключают, что существа, которых видели вблизи озера Лох-Несс - это гигантские угри. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Издание отмечает, что ученые пытались каталогизировать все живые виды в озере, и для этого брали пробы ДНК из воды. После анализа ученые исключили присутствие крупных животных, о которых сообщали очевидцы Лох-Несского чудовища.

"Мы не нашли в анализах ДНК никаких следов существа, даже отдаленно похожего (на динозавра), поэтому простите, мне кажется, что версия с плезиозавром неоправданна. Однако в воде очень много ДНК угрей. В Лох-Нессе водится много этой рыбы, мы нашли ДНК во всех образцах из всех частей озера. Так может это угри? Наше исследование не показывает размера, но большое количество материала свидетельствует о том, что мы не можем отвергать вероятность того, что в Лох-Нессе могут быть гигантские угри. Поэтому мы не можем отвергать возможность того, что то чудовище, которое видят люди - это угорь", - сообщил генетик Нил Геммел, профессор из университета Огайо в Новой Зеландии.

Также издание добавляет, что ученые нашли в Лох-Нессе ДНК людей, собак, овец, крупного рогатого скота, оленей, барсуков, кроликов, полевок и птиц.

Напомним, спутник Apple сфотографировал на озере Лох-Несс мифическое чудовище.

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