Учасниця Pussy Riot отримала 15 діб арешту за участь в акції під час фіналу ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Учасниця Pussy Riot Вероніка Нікульшина отримала 15 діб арешту за участь в акції під час фінального матчу ЧС-2018, передає УНН.
Як пише російська “Медиазона”, Хамовнічеський районний суд сьогодні розглядає адміністративні справи чотирьох учасників панк-групи Pussy Riot, які вчора під час фінального матчу ЧС-2018 вибігли на футбольне поле у формі поліцейських.
У відділі поліції на них склали протоколи за двома адміністративними статтями, але в суд передали матеріали тільки по частині 3 статті 20.31 КоАП (грубе порушення правил поведінки глядачів під час проведення офіційних спортивних змагань). Активісти провели ніч у відділі поліції.
Спершу суд розглянув протокол учасниці Pussy Riot Вероніки Нікульшиної.
Як відзначає видання, активістка порекомендувала всім прочитати цикл Дмитра Прігова “Апофеоз міліцанера”, а ще зазначила, що потрапити на стадіон їм “допомогла магія”.
Згодом стало відомо, що активістка отримала 15 діб арешту.
15 суток ареста Веронике Никульшиной - героине акции вместе с Мбаппе. Свободу! pic.twitter.com/zLEFMT48Rx— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 16 липня 2018 р.
Нагадаємо, панк-група Pussy Riot заявила, що чотири людини, які вибігли на поле під час фіналу чемпіонату світу з футболу і затримані силами правопорядку, були учасниками її акції. Акція, як заявили в групі, була натхненна поетом Дмитром Пріговим, основні вимоги — звільнення політичних в’язнів, припинення кримінальних справ за репости та незаконних арештів на мітингах, а також допущення політичної конкуренції у країні.