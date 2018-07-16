Участница Pussy Riot получила 15 суток ареста за участие в акции во время финала ЧМ-2018

Как пишет российская "Медиазона", Хамовнический районный суд сегодня рассматривает административные дела четырех участников панк-группы Pussy Riot, которые вчера во время финального матча ЧМ-2018 выбежали на футбольное поле в форме полицейских.

В отделе полиции на них составили протоколы по двум административными статьями, но в суд передали материалы только по части 3 статьи 20.31 КоАП (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Активисты провели ночь в отделе полиции.

Сначала суд рассмотрел протокол участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной.

Как отмечает издание, активистка порекомендовала всем прочитать цикл Дмитрия Пригова "Апофеоз милицанера", а еще отметила, что попасть на стадион им "помогла магия".

Впоследствии стало известно, что активистка получила 15 суток ареста.

15 суток ареста Веронике Никульшиной - героине акции вместе с Мбаппе. Свободу! pic.twitter.com/zLEFMT48Rx

Напомним, панк-группа Pussy Riot заявила, что четыре человека, которые выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу и задержаны силами правопорядка, были участниками ее акции. Акция, как заявили в группе, была вдохновлена ​​поэтом Дмитрием Приговым, основные требования - освобождение политических заключенных, прекращение уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах, а также допущение политической конкуренции в стране.